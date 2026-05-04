Şanlıurfa’da fırtına: 1 ölü, 40 yaralı; 24 kişi taburcu edildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışta yaralanan 40 kişiden 16'sının tedavisinin sürdüğünü, 24 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın ardından son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şıldak, fırtına ve aşırı yağış nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi ve ilçelerde hayatın normale döndürülmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yerleşim yerlerinde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için yerel yönetimler ve kamu kurumlarının koordinasyon içinde faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Şıldak, "Birecik'te yaralanan vatandaşlarımızdan 7, Viranşehir'de ise 9 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor. Diğer yaralılarımız tedavileri tamamlanarak taburcu edildiler" bilgisini verdi.

16 yaralının tedavileri sürüyor

Şanlıurfa Valiliği'nin önceki açıklamasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Vali Şıldak'ın son paylaşımına göre yaralılardan 16'sının tedavisi sürerken, 24 kişi taburcu edildi.

Kaynak: ANKA
