Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptığı kontrollerde şüphe üzerine Aladdin Ş'yi durdurdu.
Yapılan kontrolde şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.