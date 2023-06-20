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Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptığı kontrollerde şüphe üzerine Aladdin Ş'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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