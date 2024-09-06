Şanlıurfa'da Kaybolan 12 Çocuk Bulundu

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da farklı tarihlerde kaybolan 12 çocuk, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kaybolan çocukların bulunmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmaları kapsamında aranan 12 kayıp çocuğu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, 2016 doğumlu A.A. ve Z.Ş., 2015 doğumlu T.E. ve C.P., 2014 doğumlu S.P. ve T.A., 2012 doğumlu S.Y. ve Y.A., 2011 doğumlu F.E.I., 2009 doğumlu Y.A., 2008 doğumlu S.K., 2007 doğumlu A.M.D., çocukların bulunduğu bildirildi.