Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Kaybolan 12 Çocuk Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da farklı tarihlerde kaybolan 12 çocuk, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kaybolan çocukların bulunmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmaları kapsamında aranan 12 kayıp çocuğu buldu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, 2016 doğumlu A.A. ve Z.Ş., 2015 doğumlu T.E. ve C.P., 2014 doğumlu S.P. ve T.A., 2012 doğumlu S.Y. ve Y.A., 2011 doğumlu F.E.I., 2009 doğumlu Y.A., 2008 doğumlu S.K., 2007 doğumlu A.M.D., çocukların bulunduğu bildirildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da farklı tarihlerde kaybolan 12 çocuk, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kaybolan çocukların bulunmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmaları kapsamında aranan 12 kayıp çocuğu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, 2016 doğumlu A.A. ve Z.Ş., 2015 doğumlu T.E. ve C.P., 2014 doğumlu S.P. ve T.A., 2012 doğumlu S.Y. ve Y.A., 2011 doğumlu F.E.I., 2009 doğumlu Y.A., 2008 doğumlu S.K., 2007 doğumlu A.M.D., çocukların bulunduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sosyal Medya Şanlıurfa 3-sayfa Güncel Medya Polis Çocuk

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı! Ekipler bomba aramaya devam ediyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
El Nesyri maçı canlı izle! Fas Gabon maçı Nesyri kadroda mı? Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 7-8 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi? Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı? Ferdi Kadıoğlu neden yok? Milli takımda yok mu, sakat mı, Galler maçında neden oynamıyor? Medina ne zaman gelecek, Ocak ayında mı gelecek? Galler Türkiye maçı şifresiz mi, ŞİFRELİ mi? TV8 şifreli mi olacak? Medina kimdir? Medina kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Medina Fenerbahçe'de mi? Fenerbahçe Medina'yı aldı mı? 7-8 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title