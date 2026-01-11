Haberler

Vali Hasan Şıldak'tan sürücülere kar lastiği uyarısı

Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek sürücülere kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin kuzey ve doğu bölgelerinde bugün ve yarın yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur beklendiğini belirterek sürücülere kar lastiği uyarsında bulundu.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada özellikle Şanlıurfa-Siverek, Siverek-Diyarbakır, Siverek-Adıyaman, Siverek-Viranşehir ve Viranşehir-Diyarbakır yollarında hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini söyledi.

Bu güzergahlarda, bölgedeki tüm yol ağları ile kırsal mahalle yollarında seyahat edecek sürücülerin kış lastiği olmadan kesinlikle trafiğe çıkmamaları gerektiğini belirten Şıldak, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Şıldak, olası kazaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi için sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafik güvenliği açısından gerekli önlemleri almalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

