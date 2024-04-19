Şanlıurfa'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından toprak altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü.
Yavuz Selim Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.