Şanlıurfa'da Kadına Karşı Kasten Öldürme Davasında Karar

Şanlıurfa'da 3 yıl önce otomobilde erkek arkadaşını vurarak öldürmekten tutuklanan Şervan Bekir Gülel, yapılan karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi.

ŞANLIURFA'da, 3 yıl önce otomobilde erkek arkadaşı Şervan Bekir Gülel'i (28) tabancayla vurarak öldürmekten tutuklanan Şervan Bekir Gülel, bugün yapılan karar duruşmasında önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra cezayı 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

7 Ekim 2021 tarihinde Akpıyar Mahallesinde Şervan Bekir Gülel ve kız arkadaşı Hasret Tutal'ın bulunduğu otomobilden silah sesi geldi. Çevredekiler araca koştuklarında Hasret Tutal'ın vurulduğunu gördü. Çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söyleyen Şervan Bekir Gülel, tutuklandı.

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Gülel hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şervan Bekir Gülel ile ölen Hasret Tulal'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Gülel, Hasret Tutal'ın kız arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi planladıklarını belirterek, "Olay günü arabada birlikte dolaşıyorduk. Bir yerde durup sohbet etmeye başladık. Bu sırada Hasret torpidodaki bana ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ben tabancayı almak isterken kazara ateş aldı, Hasret vuruldu. Hemen arabadan inip, çevredekilerden yardım istedim. Hastaneye gittik ama kurtaramadık. Uzun süre kendime gelemedim asla onu vurmak, öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sevdiğim evlenmek istediğim kadındı" dedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Gülel'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha sonra cezayı; haksız tahrik ' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.