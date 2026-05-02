Şanlıurfa'da kaçak avcılıkta kullanılan 1400 metre misina ağına el konuldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kaçak balık avcılığında kullanılan 1400 metre uzunluğunda misina balık ağı ele geçirildi.

Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı ile su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Barajı Göleti'nde denetim yaptı.

Yapılan denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan 1400 metre uzunluğunda misina balık ağı, 3 zıpkın ve 2 metran ele geçirildi.

Kontrollerde ağlara takılmış halde bulunan 51 balık ise ekipler tarafından canlı olarak kurtarılıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Tarihe geçti! Bir reklamdan kazandığı para dudak uçuklatıyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar

Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan isim için kararını verdi