Şanlıurfa'da sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 dairede hasar oluştu

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir sitede istinat duvarının çökmesi sonucu 4 dairede hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 dairede hasar oluştu.

Esentepe Mahallesi'nde inşaatı kısa süre önce tamamlanan 3 bloklu bir sitede istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle alt katlarda bulunan 4 daire zarar gördü. Olayda yaralanan olmazken, site çevresinde güvenlik önlemi alındı ve binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

500

