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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü
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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Yılmaz Atakaya (37), hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Yılmaz Atakaya (37), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla vurulan Yılmaz Atakaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atakaya'yı ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Atakaya, hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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