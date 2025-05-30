Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri ve Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Şanlıurfa'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri ve Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi yapıldı. Kaymakam Kemal Ülkü, sergideki el emeği ürünleri inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kaymakam Kemal Ülkü ve eşi Leman Ülkü, kursiyerler tarafından yıl boyunca büyük emekle hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi ve kursiyerlere sohbet etti.

Etkinlikte okuma yazma kursuna katılan kadınlara da belgeleri Kaymakam Ülkü tarafından verilirken, etkinlikte kursiyerler tarafından hazırlanan çiğköfte de davetlilere ikram edildi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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