Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nın yerini tespit etti. Ekiplerce Yenişehir Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.