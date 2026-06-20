Haberler

Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abdurrahim Kılıç (58) idaresindeki 48 AHU 760 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu kırsal Çakmaklı Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Kılıç ile beraberindeki İlhan Yıldırım'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada araçtaki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
YKS'ye giren genç A Milli Takım'dan şikayetçi

Hayatının en önemli sınavına giren genç, A Milli Takım'dan şikayetçi
İsrail'de ilk kez Ebola şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı

Ölümcül virüs Afrika'yı aştı, burnumuzun dibindeki ülkeye ulaştı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...