Şanlıurfa'da gölete düşen çakalı itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp bölgeden uzaklaştı.
Kırsal Gazibey Mahallesi civarında bulunan gölete dengesini kaybeden çakal düştü.
Durumu fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla kurtaramadıkları çakalın durumuna ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ip merdiven kullanarak çakalı göletten kurtardı.
Göletten çıkan çakal, hızla bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş