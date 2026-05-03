Şanlıurfa'da fırtınada üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
- Fırtınada bir caminin minaresi de yıkıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve sonrasında çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Meydan Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Bu sırada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Öte yandan, fırtına sırasında Karşıyaka Camisi'nin minaresi de yıkıldı.
Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi.
Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş