Haberler

Şanlıurfa'da fırtınada üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Fırtınada bir caminin minaresi de yıkıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik direğinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve sonrasında çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meydan Mahallesi'nde bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Bu sırada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Öte yandan, fırtına sırasında Karşıyaka Camisi'nin minaresi de yıkıldı.

Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Trafikte aksaklıkların yaşandığı ilçede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı

ABD ve İran'ın inadı, Putin'e yaradı! Kasayı parayla doldurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Bir şehri karıştıran görüntü için açıklama: Gerçek değil, oyuncak
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi kan dondurdu
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Bir şehri karıştıran görüntü için açıklama: Gerçek değil, oyuncak
Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz

O ismi öve öve bitiremedi: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
İsrailli bakanın doğum gününde skandal 'urgan' pastası: Bazen hayaller gerçek olur

İsrailli bakandaki küstahlığa bakın! Pasta ayrı, yazı ayrı skandal