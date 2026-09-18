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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü V.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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