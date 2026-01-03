Haberler

Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Şanlıurfa'da yürüyüş düzenlendi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Şanlıurfa'da yürüyüş düzenlendi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Eyüp Peygamber Camisi önünde düzenlenen etkinlik, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen 3 polis ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılınmasıyla başladı.

Cenaze namazının ardından katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Kuyubaşı mevkisine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında tekbir getiren vatandaşlar, slogan atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Celil Ebuzer, Şanlıurfa olarak bugün burada bir kez daha saflarını ve duruşlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Kudüs'ün, imani davaları ve kırmızı çizgileri olduğunu belirten Ebuzer, "Bu meydanlardan yükselen samimi dualar, nidalar, yakarışlar arşıalada karşılık bulacak ve vakti geldiğinde bendini yırtan sel olup terör devleti İsrail'i zir-ü zeber edecektir." dedi

Program, okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem

Çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı