Şanlıurfa'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ŞANLIURFA'da, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Selim Şahap (17) yaşamını yitirdi, Muhammet Hanif Mermerdaş (17) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Haliliye Mahallesinde meydana geldi. Karaköprü yönüne ilerleyen M.D. yönetimindeki 63 63 AIK 229 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Selim Şahap, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.