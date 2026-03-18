Haberler

Şanlıurfa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak apartman sakinlerini tahliye etti.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartman boşluğunu duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

