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Şanlıurfa'da Elektrik Kesintilerine Karşı Eylem Yapan Çiftçilere Müdahale: 13 Gözaltı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çiftçiler, sık sık elektriklerin kesildiğini öne sürüp, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Uyarılara rağmen eylemine son vermeyen gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çiftçiler, sık sık elektriklerin kesildiğini öne sürüp, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Uyarılara rağmen eylemine son vermeyen gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

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