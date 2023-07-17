Şanlıurfa'da Elektrik Kesintilerine Karşı Eylem Yapan Çiftçilere Müdahale: 13 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çiftçiler, sık sık elektriklerin kesildiğini öne sürüp, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Uyarılara rağmen eylemine son vermeyen gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.