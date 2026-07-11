Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evinin çatısında elektrik kablolarına dokunan 6 yaşındaki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Karapınar Mahallesi'nde, evinin çatısında elektrik kablolarına dokunan 6 yaşındaki S.K. akıma kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın