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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evinin çatısında elektrik kablolarına dokunan 6 yaşındaki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Karapınar Mahallesi'nde, evinin çatısında elektrik kablolarına dokunan 6 yaşındaki S.K. akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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