Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Malatya ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, 9 cep telefonu ve 6 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.