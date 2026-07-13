Şanlıurfa'da doktor, sendika misafirhanesinde ölü bulundu

ŞANLIURFA'da Doktor Ahmet Güneri (34) sendika misafirhanesindeki odasında ölü bulundu.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Yol-İş Sendikası Misafirhanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, misafirhanede konaklayan Doktor Ahmet Güneri için otel görevlileri kapı çaldı. Kapıyı açmayınca görevler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doktor Ahmet Güneri hayatını kaybettiği belirlendi.

Doktorun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı