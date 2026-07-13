Şanlıurfa'da doktor, sendika misafirhanesinde ölü bulundu

ŞANLIURFA'da Doktor Ahmet Güneri (34), Yol-İş Sendikası Misafirhanesi'ndeki odasında ölü bulundu.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Yol-İş Sendikası Misafirhanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, misafirhanede konaklayan Doktor Ahmet Güneri için otel görevlileri odasının kapısı çaldı. Kapıyı açmayınca görevler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneri'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Güneri cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Güneri'nin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı