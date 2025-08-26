Şanlıurfa'da Doktor Görevden Uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa Valiliği, hasta yakınına istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddia edilen bir doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İlgili doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
