Şanlıurfa'da Doktor Görevden Uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Valiliği, hasta yakınına "istenmeyen davranışlarda" bulunduğu iddia edilen doktorun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır."