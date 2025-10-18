Şanlıurfa'da Doğal Alanlar Koruma Statüsüne Alındı

Haberler

Şanlıurfa'da Balıklıgöl, Takoran Vadisi, Fırat Kanyonu ve Korçik Dağı, ekolojik özellikleri nedeniyle koruma altına alındı. Vali Hasan Şıldak, bu alanların sürdürülebilir şekilde korunarak turizme kazandırılacağını açıkladı.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl, Takoran Vadisi, Fırat Kanyonu, Korçik Dağı ile Mezopotamya Sümbülü doğal ve ekolojik özellikleri dolayısıyla koruma altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Eyyübiye, Siverek, Halfeti ve Karaköprü ilçelerinde yer alan 4 alan ile Mezopotamya Sümbülü'nün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak koruma statüsüne alındığını duyurdu.

Vali Şıldak, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa'da 4 bölgemiz ve Mezopotamya Sümbülü taşıdığı ender özellikler dolayısıyla Doğal Sit Alanı, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillenerek Resmi Gazete'de ilan edildi. Bu kararın ilimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum."

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile yürütülen proje çalışmalarının, tescil kararının ardından daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyeceğini belirten Şıldak, bu doğal alanların korunarak turizme kazandırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Tescil edilen alanlar arasında Şanlıurfa'nın sembollerinden olan Balıklıgöl, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Takoran Vadisi ve Fırat Kanyonu, endemik türler barındıran Mezopotamya Sümbülü ve biyolojik çeşitliliğe sahip Korçik Dağı yer alıyor.

Yetkililer, bu alanların sürdürülebilir şekilde korunması ve ekoturizme açılması yönünde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
