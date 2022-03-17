Şanlıurfa'da din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi - Haberler

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Şanlıurfa'da din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayat-ı Harrani Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimde Eyyübiye İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlilerine madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli Murat Alıcı ile Sosyal Çalışma Uzmanı Muhammed Zorlu sunumu yaptı.

Sunumlarda bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlıyı tanıma ve yasal düzenlemeler, bağımlılık nedir, neden bağımlı olunur ve madde bağımlısına yaklaşım konularında bilgilendirme yapıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Haberler

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