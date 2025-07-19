Şanlıurfa'da Devrilen Tırda İki Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu kırsal Yaslıca mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel