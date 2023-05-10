Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durdu Gül Ö. yönetimindeki 01 LG 855 plakalı otomobil, Bozova - Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından sürücü, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel