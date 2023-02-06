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Şanlıurfa'da depremden etkilenen binanın yıkılma anı anbean kamerada

Güncel Haberler

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da hasar gören binalardan birinin yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Birçok çevre ilde de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu.

Yıkımların olduğu bir il de Şanlıurfa oldu. Bağlar ilçesindeki 15 katlı bir binanın tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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