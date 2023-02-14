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Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

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Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin öldüğü binanın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Şanlıurfa'da depremde yıkılan Özabacılar Apartmanı'nda 14 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın proje sorumlusu O.E. İstanbul'da gözaltına alındı. Şahsın Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLECEK

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı. Şanlıurfa'da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul'da gözaltına alındı. O.E'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Şanlıurfa İnceleme İstanbul Güncel Haberler

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