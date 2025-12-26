Haberler

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hışman Ulak silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ulak, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel
