Şanlıurfa'da 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi girişinde durdurulan çekiciye bağlı dorsede narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Aramada, 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş