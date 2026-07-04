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Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme sonucu 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme sonucu 3 işçi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapımı süren bir cami inşaatının bir bölümünde çökme meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, ekiplerin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, cami inşaatının bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının bir bölümünde çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından 3 işçi bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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