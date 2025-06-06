Şanlıurfa'da Boğa Kasaba Saldırdı: Yaralılar Var

Şanlıurfa'da Boğa Kasaba Saldırdı: Yaralılar Var
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Şanlıurfa'da kurban pazarından getirilen bir boğa, kesim için indirilirken kasap İbrahim Akdemir'e saldırdı. Yaralanan kasap hastaneye kaldırıldı, boğa ise uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

ŞANLIURFA'da kurban pazarından getirilen bir boğa, kesim için kamyonetten indirildiği sırada kasaba saldırdı. Saldırı sonucu kasap İbrahim Akdemir yaralandı. Kızgın boğa, olay yerine gelen belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan boğa, kurban kesimi için kamyonetle mahalleye getirildi. Boğayı indirmek için kamyonetin kasasına çıkan kasap İbrahim Akdemir, hayvanın saldırısına uğradı. Boğa, Akdemir'i boynuz darbeleriyle yere savurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boğa ise bir süre sonra bölgeye gelen Haliliye Belediyesi kurban yakalama ekipleri tarafından iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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