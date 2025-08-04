Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 25 yaşındaki Yılmaz Beyazkuş ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Akabe Mahallesi yakınlarında Yılmaz Beyazkuş (25), henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Beyazkuş, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyazkuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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