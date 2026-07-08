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Şanlıurfa'da hayvan çiftliğinde yangın

Şanlıurfa'da hayvan çiftliğinde yangın
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Şanlıurfa'da bir besi çiftliğinde saman ve yem balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda balya zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'da bir hayvan besi çiftliğinde saman ve yem balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki kırsal Şenocak Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yüzlerce büyükbaş hayvanın yem ihtiyacı için depolanan saman ve yem balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Kısa sürede depoyu saran duman ve alevleri fark eden çiftlik çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda soğutma çalışmaları sürerken, yangında çok sayıda saman ve yem balyasının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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