Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuğun tedavisi sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çocuğu hastanede ziyaret etti.

Vali Erin ile Beyazgül, Ceylanpınar ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Yusuf Yücel'i tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğinde bulunan Erin ile Beyazgül, çocuğun sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Yusuf Yücel, 7 Mayıs Cumartesi günü başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanmıştı.