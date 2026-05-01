Şanlıurfa'da balkon korkuluklarına asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iskelenin düşmesi sonucu balkondaki korkuluklara tutunarak asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten Adem Kaya ve Adem Güven'in, üzerinde durdukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Güven, düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutundu, diğer işçi ise zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, asılı kalan işçiyi balkonun demir korkuluklarını keserek kurtardı.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Salih Darıcı
Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım

Bu benzerliğe Cem Yılmaz da kayıtsız kalamadı

Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

Uçaktan iner inmez neye uğradığını şaşırdı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti