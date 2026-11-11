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Şanlıurfa'da aramada 17 kilo 200 gram uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da kent girişinde durdurulan iki otomobil ve bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, lastik arkasına ve otobüs bagajına gizlenmiş 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, otomobil lastiğinin arkasına gizlenen ve yolcu otobüsü bagajinda 17 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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