Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Asya Mahallesi'nde, 3 aylık oğlu Osman'ı emziren anne Zeliha Tanış, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇTI Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Asya 3. Sayfa Güncel Haberler

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