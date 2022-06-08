ŞANLIURFA - Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

ŞANLIURFA - Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan akraba iki grup, Hürriyet Mahallesi'ndeki Musab Bin Ümeyir Camisi altındaki taziye evine giderken karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Mehmet A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirtilen 1 şüpheli gözaltına alındı. AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel Güncel Haberler

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