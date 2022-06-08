ŞANLIURFA - Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
 - Güncelleme:
ŞANLIURFA - Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan akraba iki grup, Hürriyet Mahallesi'ndeki Musab Bin Ümeyir Camisi altındaki taziye evine giderken karşılaştı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla yaralanan Mehmet A. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirtilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title