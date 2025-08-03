Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Tekerli Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kavgada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında taraflara ait 2 araçta hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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