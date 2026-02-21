Haberler

Şanlıurfa'da Taşlı Sopalı Kavga: 8 Yaralı

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞANLIURFA'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir uzman çavuş ile 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



