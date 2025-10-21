Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 49 yaşındaki İsa Elkatmış bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavga sonucunda yaralı sayısı 12'ye çıktı ve 5 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan İsa Elkatmış (49) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 12'ye yükseldi. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kavganın aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Kılıç ile Direk aileleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
