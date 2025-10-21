Haberler

Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı

Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 49 yaşındaki İsa Elkatmış bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavga sonucunda yaralı sayısı 12'ye çıktı ve 5 kişi gözaltına alındı.

1 ÖLÜ, 12 YARALI

Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan İsa Elkatmış (49) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 12'ye yükseldi. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kavganın aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Kılıç ile Direk aileleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Ahmet Minguzzi davasında verilen karar Sedat Peker'i çileden çıkardı

Minguzzi davasında verilen karar Sedat Peker'i çileden çıkardı
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.