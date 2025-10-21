Şanlıurfa'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı

1 ÖLÜ, 12 YARALI

Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bıçakla yaralanan İsa Elkatmış (49) yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 12'ye yükseldi. Polis, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kavganın aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Kılıç ile Direk aileleri arasında meydana geldiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,