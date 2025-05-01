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Şanlıurfa'da Aile İçi Şiddet: Baba Öldürüldü, Anne Yaralandı

Şanlıurfa'da Aile İçi Şiddet: Baba Öldürüldü, Anne Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Nurettin D., babası Cuma D.'yi bıçakla öldürdü ve annesi Reyhan D.'yi yaraladı. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti, Nurettin D. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı.

Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle, babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D'yi (64) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel
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