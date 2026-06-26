Şanlıurfa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Şanlıurfa Eyyübiye'de silah sesi üzerine giden ekipler, Mehmet D.'nin (70) evinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kadıoğlu Mahallesi Şekerci Sokak'tan silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet D'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede inceleme başlatırken, Mehmet D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın