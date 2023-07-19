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Şanlıurfa'da 32 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 32 kilo 660 gram skunk ele geçirildi. İki araçta yapılan aramada bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 32 kilo 660 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezindeki şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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