Şanlıurfa'da 32 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 32 kilo 660 gram skunk ele geçirildi. İki araçta yapılan aramada bulunan uyuşturucuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.