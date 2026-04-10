Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.