Şanlıurfa'da 28 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 28 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından başlığıyla yaptığı paylaşımda, uyuşturucuya geçit olmadığını belirtti.

Siverek'te polis tarafından yapılan çalışmada 50 parça halinde 28 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını, 1 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini kaydetti.