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Şanlıurfa'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

6 Aralık 2023 11:41 Son Güncelleme: 11:42 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ve 19 bin 800 lira ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.