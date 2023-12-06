Şanlıurfa'da 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ve 19 bin 800 lira ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 19 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.